Ребенка госпитализировали после аварии на Дмитровском шоссе

Фото: пресс-служба Департамента ГОЧС и ПБ

Ребенка, пострадавшего во время ДТП на Дмитровском шоссе, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел ранее на Дмитровском шоссе в районе дома 163А: автомобиль BMW сбил двух несовершеннолетних пешеходов.

Уточняется, что отец с двумя детьми переходил дорогу в неположенном месте. В итоге пострадал один ребенок – мальчик восьми лет. Водитель не скрывался и находится на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД на данный момент выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее девушка-подросток попала под колеса автомобиля в районе Марьино на юго-востоке столицы. На улице Нижние Поля у дома 23 водитель автомобиля BMW совершил наезд на девочку, пересекавшую нерегулируемый пешеходный переход. Пострадавшую с ушибами конечностей госпитализировали.

