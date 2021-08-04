Автомобиль сбил 12-летнюю девочку в Зеленограде

17:07
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Водитель Lada Largus сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Зеленограде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел на улице Радио в районе дома 23. Ребенка госпитализировали с ушибом и рваной раной подбородка.
Сотрудники ГИБДД проведут проверку по факту случившегося.
Накануне на Дмитровском шоссе недалеко от дома 163А водитель BMW сбил двух детей. В момент инцидента они вместе с отцом переходили дорогу в неположенном месте. В итоге пострадал мальчик восьми лет: его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Водитель с места происшествия не скрывался.
Сбивший детей на Дмитровском шоссе водитель прокомментировал ситуацию
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