Автомобиль сбил 12-летнюю девочку в Зеленограде

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Водитель Lada Largus сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Зеленограде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Радио в районе дома 23. Ребенка госпитализировали с ушибом и рваной раной подбородка.

Сотрудники ГИБДД проведут проверку по факту случившегося.

Накануне на Дмитровском шоссе недалеко от дома 163А водитель BMW сбил двух детей. В момент инцидента они вместе с отцом переходили дорогу в неположенном месте. В итоге пострадал мальчик восьми лет: его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Водитель с места происшествия не скрывался.

