Автомобиль сбил восьмилетнего мальчика на Автозаводской улице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль Audi сбил восьмилетнего мальчика во дворе дома на Автозаводской улице на юге Москвы, ребенок госпитализирован. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной ГИБДД.

"Во дворе дома 23Б, корпус 2, по улице Автозаводской водитель автомобиля Audi совершил наезд на восьмилетнего мальчика. Ребенок выбежал из-за припаркованных автомобилей. С предварительным диагнозом "ушиб головы и поясничного отдела позвоночника" пострадавшего госпитализировали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель, совершивший наезд на ребенка, не стал скрываться. Московская Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее водитель Lada Largus сбил 12-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в Зеленограде. Инцидент произошел на улице Радио в районе дома 23. Ребенка госпитализировали с ушибом и рваной раной подбородка.