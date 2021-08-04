Суд признал законным арест девушки, сбившей трех детей в Солнцеве

Мосгорсуд признал законным арест девушки, сбившей трех детей в Солнцеве

В среду, 4 августа, Московский городской суд признал законным решение отправить в СИЗО Валерию Башкирову, которая на автомобиле сбила троих детей в Солнцеве.

"Мосгорсуд постановил решение суда первой инстанции об избрании в отношении Башкировой меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, а жалобу ее защиты – без удовлетворения", – зачитала решение судья.

В суде Башкирова признала свою вину в суде и заявила о готовности возместить ущерб пострадавшим по делу.

Смертельное ДТП произошло на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 18-летняя Башкирова.

Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них скончались в больнице.

Сначала девушку отправили под домашний арест, однако уже 19 июля суд принял решение отправить Башкирову на два месяца в СИЗО. Позднее сторона защиты подала жалобу на такое решение.