Сбившая трех детей в Солнцеве девушка обжаловала свой арест

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Валерия Башкирова, обвиняемая в совершении смертельного ДТП на улице Авиаторов в столице, подала жалобу на свой арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда.

"Башкирова подала жалобу на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 сентября", – говорится в сообщении.

Смертельное ДТП случилось на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 18-летняя Башкирова.

Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них впоследствии скончались в больнице.

Сначала девушку отправили под домашний арест. Однако уже 19 июля суд принял решение отправить Башкирову на два месяца (до 16 сентября) в СИЗО.

