Сбившая троих детей в Солнцеве девушка признала свою вину в суде

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Тверского районного суда

Валерия Башкирова, которая сбила на автомобиле троих детей в Солнцеве, признала свою вину в суде и заявила о готовности возместить ущерб пострадавшим по делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В среду, 4 августа, Мосгорсуд рассматривает жалобу стороны защиты на арест обвиняемой.

"В материалах жалобы адвоката Башкировой сказано, что вменяемая в вину обвиняемой статья и пункт УК не исключают примирения сторон. Башкирова признала вину и готова возместить ущерб потерпевшим", – указал судья.

В свою очередь, представитель гособвинения выступает против освобождения девушки из СИЗО.

"Прокуратура не усматривает нарушений при принятии решения судом первой инстанции по мере пресечения Башкировой, в настоящий момент по делу идут активные следственные действия. В связи с этим прошу оставить решение суда первой инстанции без изменения", – сказал прокурор.

Смертельное ДТП произошло на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 18-летняя Башкирова.

Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них впоследствии скончались в больнице.

Сначала девушку отправили под домашний арест. Однако уже 19 июля суд принял решение отправить Башкирову на два месяца в СИЗО. Позднее сторона защиты подала жалобу на такое решение.