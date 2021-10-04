В ДТП с четырьмя автомобилями на МКАД погиб один человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате аварии с участием четырех автомобилей на МКАД. Об этом в ночь на понедельник, 4 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Агентство "Москва".

"На внешней стороне 8-го километра МКАД произошло столкновение четырех автомобилей. В результате погиб один человек и двое пострадали", – говорится в сообщении.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Позднее в столичном Дептрансе уточнили, что движение в районе аварии сильно затруднено, свободна только одна полоса из пяти.

Ранее сообщалось, что на 69-м километре внешней стороны МКАД после развязки с Рублево-Успенским шоссе столкнулись три автомобиля.

До этого на внутренней стороне 11-го километра МКАД произошло ДТП с двумя автомобилями, один из них впоследствии загорелся.