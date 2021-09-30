На 59-м километре МКАД затруднено движение из-за ДТП с тремя автомобилями

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 59-километра МКАД после развязки с Рублево-Успенским шоссе. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Информация о пострадавших уточняется. Движение свободно по двум полосам из пяти", – говорится в сообщении в телеграм-канале столичного Дептранса.

Автомобилистам рекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Накануне вечером было затруднено движение по Садовому кольцу из-за возгорания автомобиля в Октябрьском тоннеле.

До этого на внутренней стороне 11-го километра МКАД произошло ДТП с двумя автомобилями, один из них впоследствии загорелся.

Из-за аварии движение было затруднено по двум полосам.