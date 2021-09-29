Движение по Садовому кольцу затруднено из-за возгорания автомобиля в Октябрьском тоннеле

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль загорелся на внешней стороне Октябрьского тоннеля Садового кольца. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Обстоятельства случившегося выясняются.

"На месте работают оперативные службы. Движение по Садовому кольцу через тоннель полностью перекрыто в обе стороны", – говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Позднее в среду в Дептрансе сообщили, что движение по внутренней стороне Садового кольца полностью восстановлено.

Ранее на внутренней стороне 11-го километра МКАД произошло ДТП. Там столкнулись два автомобиля, один из них впоследствии загорелся. Из-за аварии движение было затруднено по двум полосам.

