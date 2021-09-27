Мать с двумя детьми пострадали при столкновении четырех машин на МКАД

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием четырех автомобилей произошла на МКАД. Об этом информирует столичной Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
Известно, что ДТП случилось на 3-м километре внутренней стороны автодороги. По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель грузовика, который пропустил поворот и начал резко перестраиваться вправо.
"Не справившись с маневром, он произвел столкновение с грузовиком и двумя легковушками", – заявили в ведомстве.
В одном из легковых авто пострадали мать и двое ее детей. В Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшие получили ссадины и ушибы.
В сообщении добавляется, что движение на участке ограничено по трем крайним полосам.
Ранее ДТП произошло на внутренней стороне 11 километра МКАД. Там столкнулись два автомобиля, один из них впоследствии загорелся.
Из-за аварии движение было затруднено по двум полосам. Позднее движение удалось полностью восстановить.
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