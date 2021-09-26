Автомобиль загорелся после ДТП на МКАД в районе развязки с Новорязанским шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Авария произошла на МКАД в районе развязки с Новорязанским шоссе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

Известно, что ДТП случилось на внутренней стороне 11 километра автодороги. Там столкнулись два автомобиля, один из них впоследствии загорелся.

В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.

"Движение затруднено по двум полосам, для проезда свободны три полосы", – уточнили в Дептрансе.

Ранее четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе в столице. ДТП случилось в районе дома 101, корпуса 1.