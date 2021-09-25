На Дмитровском шоссе столкнулись четыре автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Четыре машины столкнулись на Дмитровском шоссе в столице. Движение в сторону ТТК затруднено, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

ДТП произошло на Дмитровском шоссе в районе дома 101 корпус 1. В результате столкновения движение на данный момент осуществляется только по двум полосам из трех.

Отмечается, что сейчас на месте работают оперативные службы города. Водителей просят быть внимательнее и объезжать данный участок.

Ранее авария случилась на МКАД в районе развязки с Липецкой улицей. Уточняется, что ДТП произошло на внешней стороне 26 километра автодороги. Там столкнулись два автомобиля в правом ряду.