ДТП произошло на МКАД в районе развязки с Липецкой улицей

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Авария случилась на МКАД в районе развязки с Липецкой улицей. Об этом информирует департамент транспорта столицы.

Уточняется, что ДТП произошло на внешней стороне 26 километра автодороги. Там столкнулись два автомобиля в правом ряду.

"Движение затруднено по трем полосам на внешней стороне в сторону Каширского шоссе", – отмечается в телеграм-канале Дептранса.

В департаменте добавили, что для проезда транспорта на участке свободны две полосы.

Ранее авария с участием двух автомобилей и двух мотоциклов произошла на Варшавском шоссе в Москве. Движение осуществлялось по двум полосам из пяти.