ДТП с участием самоката произошло на Марфинской улице в Москве

Очередная авария с участием самокатчика произошла на Марфинской улице в Москве. Столкновение произошло, когда молодой человек на самокате съехал с тротуара на проезжую часть, по которой в это время двигался кроссовер.

Оба участника ДТП заявляют, что невиновны, обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД, они продолжают работу на месте. Водителя самоката забрали в больницу, он жаловался на онемевшую руку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.