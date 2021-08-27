Вылетевший из Челябинска в Москву самолет столкнулся с птицей

10:10
Фото: depositphotos/Shebeko
Вылетевший из аэропорта Челябинска в Москву самолет столкнулся с птицей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
"В пятницу в 07:29 (05:29 по Москве) в аэропорту Баландино Челябинска при взлете воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Челябинск – Москва (Шереметьево) авиакомпании "Аэрофлот", произошло столкновение воздушного судна с птицей. Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в город Москву", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего прокуратура начала проверку.
Ранее столичная полиция проводила проверку после сообщения об угрозе взрыва в самолете, который выполнял рейс Москва – Кипр. В службу "112" поступил звонок о том, что пассажирский самолет заминирован. Телефон, с которого звонили, принадлежал мужчине 1947 года рождения, зарегистрированному по адресу Вознесенский переулок, дом 15. Позже выяснилось, что мужчина не проживает по этому адресу.
Столичная полиция проверяет сообщения о "минировании" рейса Москва – Кипр
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