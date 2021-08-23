Полиция проводит проверку после сообщения о минировании самолета Москва – Кипр

11:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичная полиция проводит проверку после сообщения об угрозе взрыва в самолете, который выполняет рейс Москва – Кипр. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в службу "112" поступил звонок о том, что пассажирский самолет рейса Москва – Кипр заминирован.
Телефон, с которого звонили, принадлежит мужчине 1947 года рождения, зарегистрированному по адресу Вознесенский переулок, дом 15.
"По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. Выяснилось, что там находится гостевой дом посольства Азербайджана. Данный дом относится к территории иностранного государства. О случившемся доложили старшему по охране гостевого дома посольства Азербайджана", – рассказал источник агентства.
Уточняется, что владелец телефона не проживает по этому адресу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Берлине совершил экстренную посадку следовавший из Дублина в Краков самолет авиакомпании Ryanair. Отмечалось, что в аэропорту воздушное судно встречали правоохранительные органы и экстренные службы. Багаж пассажиров выгрузили на летное поле, его проверили кинологи. На борту находились 160 человек. Сообщалось, что экстренная посадка произошла из-за поступившего сообщения о минировании воздушного судна.
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