Рейс Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе – СМИ

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В Берлине совершил экстренную посадку следовавший из Дублина в Краков самолет авиакомпании Ryanair. Информацию об этом опубликовало издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкую полицию.

По данным СМИ, в аэропорту воздушное судно встречали правоохранительные органы и экстренные службы. Багаж пассажиров выгрузили на летное поле, его проверили кинологи.

На борту находились 160 человек. По сведениям AFP, экипаж сам запросил разрешение на посадку.

По данным Bild, экстренная посадка произошла из-за поступившего сообщения о минировании самолета. В ходе проверки взрывные устройства не были обнаружены, и спустя восемь часов пассажиры отправились в Польшу на запасном лайнере.