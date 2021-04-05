Самолет Казань – Стамбул экстренно сел в Шереметьево

14:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Самолет, следовавший рейсом Казань – Стамбул, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.
Самолет Boeing 737 вылетел в Стамбул в 11:10 по московскому времени. Из-за технической неисправности самолет сделал около 15 кругов в небе над Казанью, планируя вернуться в аэропорт вылета, но сменил курс и полетел в Москву.
В 14:16 он благополучно приземлился в Шереметьево. В экстренных службах рассказали, что борт не поднимался в небе выше 3,6 тысячи метров, а его скорость была меньше, чем стандартная при пассажирских перевозках.
Рейс Казань – Стамбул по решению командира воздушного судна направили на техническую посадку в столичный аэропорт.
Ранее самолет, следовавший по маршруту Токио – Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Там не сообщили причину посадки. Число пассажиров на борту самолета также не уточнялось.
А 28 марта пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находились 149 человек, экстренно сел в Краснодаре из-за неисправности закрылков.
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