Самолет Казань – Стамбул экстренно сел в Шереметьево

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Самолет, следовавший рейсом Казань – Стамбул, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС.

Самолет Boeing 737 вылетел в Стамбул в 11:10 по московскому времени. Из-за технической неисправности самолет сделал около 15 кругов в небе над Казанью, планируя вернуться в аэропорт вылета, но сменил курс и полетел в Москву.

В 14:16 он благополучно приземлился в Шереметьево. В экстренных службах рассказали, что борт не поднимался в небе выше 3,6 тысячи метров, а его скорость была меньше, чем стандартная при пассажирских перевозках.

Рейс Казань – Стамбул по решению командира воздушного судна направили на техническую посадку в столичный аэропорт.

Ранее самолет, следовавший по маршруту Токио – Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Там не сообщили причину посадки. Число пассажиров на борту самолета также не уточнялось.

А 28 марта пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находились 149 человек, экстренно сел в Краснодаре из-за неисправности закрылков.