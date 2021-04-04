Самолет Токио – Франкфурт совершил аварийную посадку в Красноярске

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Самолет, следовавший по маршруту Токио – Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Там уточнили, что речь идет о самолете Boeing японской авиакомпании All Nippon Airways.

"Факт посадки был, посадка считалась аварийной", – рассказали в пресс-службе.

В аэропорту не сообщили причину посадки. Число пассажиров на борту самолета также не уточняется.

Ранее воздушное судно с баскетболистами клуба НБА "Юта" совершило экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити. После взлета один из двигателей оказался поврежден из-за столкновения со стаей птиц.

28 марта пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находились 149 человек, совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за неисправности закрылок.