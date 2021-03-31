Самолет с игроками "Юты" совершил экстренную посадку после столкновения с птицами

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Воздушное судно с баскетболистами клуба НБА "Юта" совершило экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити после столкновения со стаей птиц. Об этом сообщается на сайте команды.

Инцидент произошел с самолетом, который следовал в Мемфис. Отмечается, что спустя некоторое время после взлета один из двигателей был поврежден, из-за чего пилоты решили вернуться в аэропорт.

Лайнер приземлился без происшествий, пассажиры не пострадали.

Ранее сообщалось, что 28 марта пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находились 149 человек, совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за неисправности закрылок.