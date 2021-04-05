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Происшествия

14:04

Самолет Казань – Стамбул совершит техническую посадку в Москве

происшествия

Фото: flightradar24.com

Техническую посадку в Шереметьево совершит самолет авиакомпании NordWind, следовавший из Казани в Стамбул, сообщили в международном аэропорту Казань.

"Рейс, вылетевший в 11:10 по маршруту Казань – Стамбул, по решению командира воздушного судна был направлен на техническую посадку в аэропорт Москвы (Шереметьево)", – рассказал РИА Новости представитель авиагавани.

При этом собеседник не стал комментировать причины посадки самолета.

Ранее самолет, следовавший по маршруту Токио – Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Там не сообщили причину посадки. Число пассажиров на борту самолета также не уточнялось.

А 28 марта пассажирский самолет Boeing-737, на борту которого находились 149 человек, экстренно сел в Краснодаре из-за неисправности закрылков.

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