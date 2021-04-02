Названа причина столкновения самолетов в аэропорту Сургута

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Причиной столкновения двух самолетов в аэропорту Сургута стал срыв тормозной системы у судна ATR-72, принадлежащего авиакомпании Utair. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 1 апреля. Самолет ATR-72 с запущенными двигателями начал самопроизвольное движение, после чего столкнулся с судном Як-40, которое находилось на стоянке. В самолетах не было пассажиров и членов экипажа, обошлось без жертв. Судна нуждаются в ремонте.

По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители уже изучили место происшествия, им предстоит допросить сотрудников авиакомпании и работников аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет с игроками "Юты" совершил экстренную посадку после столкновения с птицами. Инцидент произошел с самолетом, который следовал в Мемфис.