Названа причина столкновения самолетов в аэропорту Сургута

10:04
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Причиной столкновения двух самолетов в аэропорту Сургута стал срыв тормозной системы у судна ATR-72, принадлежащего авиакомпании Utair. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел вечером 1 апреля. Самолет ATR-72 с запущенными двигателями начал самопроизвольное движение, после чего столкнулся с судном Як-40, которое находилось на стоянке. В самолетах не было пассажиров и членов экипажа, обошлось без жертв. Судна нуждаются в ремонте.
По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители уже изучили место происшествия, им предстоит допросить сотрудников авиакомпании и работников аэропорта.
Ранее сообщалось, что самолет с игроками "Юты" совершил экстренную посадку после столкновения с птицами. Инцидент произошел с самолетом, который следовал в Мемфис.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: