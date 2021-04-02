На стоянке в аэропорту Сургута столкнулись два самолета

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

На стоянке в аэропорту Сургута произошло столкновение находившихся на земле самолетов ATR-72 и ЯК-40. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. При техническом обслуживании воздушного судна ATR-72, который стоял с запущенным двигателем, произошло самопроизвольное движение. Именно оно привело к наезду на ЯК-40, находившегося на стоянке.

Внутри самолетов пассажиры и члены экипажа отсутствовали. Лайнеры получили механические повреждения.

Ранее сообщалось, что воздушное судно с баскетболистами клуба НБА "Юта" совершило экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити после столкновения со стаей птиц. Инцидент произошел с самолетом, который следовал в Мемфис. Отмечается, что спустя некоторое время после взлета один из двигателей был поврежден, из-за чего пилоты решили вернуться в аэропорт.