В Белоруссии объяснили причину посадки борта Ryanair в Минске

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Фото: Москва 24/Александр Горностаев
В министерстве транспорта Белоруссии рассказали, почему экстренная посадка самолета Ryanair произошла именно в Минске. По словам директора департамента по авиации ведомства Артема Сикорского, аэродромы Гродно и Бреса не работали. Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ.
"Работали в воскресенье только национальный аэропорт Минск и аэропорт Гомель, который является у нас запасным и круглосуточным", – сказал он.
Сикорский также заявил, что на момент входа самолета в воздушное пространство Белоруссии, аэропорт Минска оказался для него ближайшим.
Самолет авиакомпании Ryanair 23 мая после сообщения о взрывном устройстве на борту совершил экстренную посадку в Минске. Позже выяснилось, что в самолете находились экс-главред белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега. После приземления их задержали.
После инцидента некоторые европейские авиакомпании временно приостановили полеты над территорией Белоруссии.
Самолеты из Европы полетели в Москву в обход Белоруссии
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