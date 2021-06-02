Беременная жительница Петербурга выслушала некультурную брань от таксиста

Беременной жительнице Петербурга досталось от несдержанного водителя такси. Тот подъехал с другой стороны дома и включил платное ожидание. Женщине пришлось просить, чтобы машину подали поближе. И когда она поинтересовалась, почему так получилось, в ответ услышала брань.

О случившемся в соцсетях рассказал муж женщины. Он сам связался с таксистом, чтобы получить объяснения. Однако разговор опять не получился. Супруги подали жалобу в техподдержку агрегатора. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.