Движение трамваев на Живописной и Тимирязевской улицах восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После падения деревьев на Живописной и Тимирязевской улицах восстановили движение трамваев. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев по улицам Живописная и Тимирязевская", – говорится в сообщении.

Ранее из-за упавших деревьев на данных улицах вместо трамваев запустили автобусы.

До этого МЧС предупредило жителей столицы о дожде, грозе и порывистом ветре. По прогнозам, при грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.