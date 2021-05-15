На Живописной и Тимирязевской улицах из-за упавших деревьев трамваи заменили автобусами

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Из-за упавших деревьев на Живописной и Тимирязевской улицах в Москве вместо трамваев пустили автобусы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Из-за упавших деревьев временно не ходят трамваи по улицам Живописная и Тимирязевская. Вместо трамваев здесь работают автобусы", – говорится в сообщении.

В ведомстве москвичей призвали быть более внимательными. Ранее МЧС предупредило жителей столицы о дожде, грозе и порывистом ветре. По прогнозам, при грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.