Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Москву обрушился ливень с грозой и порывистым ветром. Как предупреждает МЧС, такая погода сохранится до конца дня.

По прогнозам, при грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Горожанам порекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать под ними свои автомобили.

В ночь с 15 на 16 мая в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. В мегаполисе температура воздуха составит 12-14 градусов тепла, в Подмосковье – до плюс 14 градусов.

В понедельник на Москву будет распространяться гребень высокого давления от антициклона, который находится далеко на востоке, поэтому ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. За счет того, что облаков будет мало, днем установится летняя погода.

