Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МЧС предупредило жителей столицы о дожде, грозе и порывистом ветре. В ближайшие два часа с сохранением до конца дня ожидается дождь, гроза, град.

По прогнозам, при грозе порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В ночь с 15 на 16 мая в столичном регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. В мегаполисе температура воздуха составит 12-14 градусов тепла, в Подмосковье – до плюс 14 градусов.

В понедельник на Москву будет распространяться гребень высокого давления от антициклона, который находится далеко на востоке, поэтому ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. За счет того, что облаков будет мало, днем установится летняя погода.

