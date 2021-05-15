Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В субботу, 15 мая, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода и до 25 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Предстоящим днем будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. В отдельных районах гроза. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 22-24 градусов тепла, по области до плюс 25 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-восточный, южный. Его скорость составит 6-11 метров в секунду.

В ночь с 15 на 16 мая в столичном регионе прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. В мегаполисе температура воздуха составит 12-14 градусов тепла, в Подмосковье – до плюс 14 градусов.

В ближайшие несколько дней жителей столичного региона ожидает летняя погода. Столбики термометров в выходные и первые дни следующей недели покажут около 26–28 градусов.

В понедельник на Москву будет распространяться гребень высокого давления от антициклона, который находится далеко на востоке, поэтому ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. За счет того, что облаков будет мало, днем установится летняя погода.

