Климатолог предупредил москвичей о начале сезона шквалистых ветров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном регионе начинается сезон шквалистых ветров, рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
По его словам, самый сильный контраст между Арктикой, Баренцевым морем, Норвежским морем и Московским регионом наблюдается в мае и начале июня.
"Поэтому если циклон идет таким образом, что он зачерпывает воздух из Арктики, то этот воздух оказывается самый, такой, контрастно-холодный. И все эти явления, такие как шквальные ветра, они связаны с сильным температурным контрастом. То есть у нас воздух уже нагрелся до 20–23 градусов, а там, в Арктике, еще фактически зима только заканчивается", – рассказал климатолог Агентству "Москва".
Семенов пояснил, что сейчас подходящий период для таких явлений.
Ранее сообщалось, что столичные службы ликвидировали последствия ураганного ветра, который повалил 65 деревьев, повредил 27 автомобилей и опору освещения. В настоящее время все поваленные деревья вывезены, а поврежденные конструкции демонтированы. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
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