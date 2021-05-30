ДТП с тремя автомобилями произошло на МКАД в районе Капотни

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля столкнулись на МКАД в районе развязки с улицей Капотня. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 17 километра МКАД (на подъезде к развязке с улицей Капотня) произошло столкновение 3 автомобилей", – объявили в ведомстве.

По данным Дептранса, в районе места происшествия заняты 3, 4 и 5 полосы движения. Кроме того, сообщается о затруднениях с проездом машин на 3,6 километра.

По состоянию на 9:32 воскресенья, 30 мая, проезжая часть была освобождена.

Накануне три грузовых и один легковой автомобили столкнулись на 68-м километре МКАД. Из-за аварии пришлось перекрыть три полосы движения, однако в ДТП никто не пострадал.