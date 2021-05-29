Четыре автомобиля столкнулись на 68-м километре МКАД

На 68-м километре МКАД столкнулись три грузовика и легковушка. В результате инцидента никто не пострадал.

Однако из-за аварии пришлось перекрыть три полосы. Движение транспорта в районе ДТП затруднено. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.