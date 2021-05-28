В правительстве Крыма объяснили видео с "человеком в шкафу"

Фото: glava.rk.gov.ru
Фрагмент совещания по строительной отрасли Крыма, где якобы из шкафа выглядывает человек, истрактован ошибочно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта республики.
Уточняется, что эта дверь – вход в рабочий кабинет.
"Это не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет", – уточнили в пресс-службе, предоставив фотографию интерьера кабинета, где проходило совещание.
Кроме того, человек, который появился во время совещания, – первый заместитель Службы автомобильных дорог Крыма. Он должен был участвовать в мероприятии, рассказали в министерстве.
Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео с совещания по реализации инфраструктурных проектов республики.
Проводил его глава Крыма Сергей Аксенов. Во время доклада по видеоконференцсвязи министра транспорта Евгения Исакова, на заднем плане неизвестный человек появился из якобы шкафа-купе.
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