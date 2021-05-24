МИД РФ вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках

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Посол Колумбии Альфонсо Лопес Кабальеро был вызван в министерство иностранных дел РФ после заявлений о причастности России к протестам в южноамериканской республике. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На минувшей неделе министр национальной обороны Колумбии рассказал о кибератаках, которые якобы исходили с территории России. В МИД назвали такое обвинение "безосновательным и ничем не подкрепленным".

Там также добавили, что заявление о "вмешательстве Москвы" только усилит внутриполитическую нестабильность и массовые протесты в Колумбии.

В том случае, если колумбийская сторона действительно располагает подтвержденными фактами компьютерных атак, то может передать их России для изучения, подчеркнули в российском министерстве.

С конца апреля в Колумбии не утихают протесты против налоговой реформы. За это время пострадали почти 2 тысячи человек. Демонстрантов не успокоила даже отставка министра финансов.

Ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал, что большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялись из адресного пространства США, Германии и Нидерландов.

Он уточнил, что кибератаки были направлены на объекты, связанные с разработками вакцин. Кроме того, хакеры атаковали системы государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.