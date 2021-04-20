МИД Колумбии вручил послу РФ ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства

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Самолет ВВС Колумбии вылетал на сопровождение российского правительственного Ил-96 над территорией страны. Министерство иностранных дел республики вручило ноту протеста послу России в Боготе Николаю Тавдумадзе в связи с нарушением воздушного пространства, заявила глава колумбийского МИД Клаудия Блум.

"МИД от имени правительства (Колумбии – Прим. ред.) вручил официальную ноту российскому послу в Боготе, в которой выразил свой энергичный протест в связи с ситуацией с российским самолетом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Колумбии", – сказала она, передает сайт "Комсомольской правды".

По ее словам, российские самолеты уже много раз нарушали условия договоренностей о разрешении на пролет.



"Посол Тавдумадзе был информирован о важности оперативного ответа от российского правительства и о том, что оно даст гарантии того, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться", – отметила Блум.

Ранее российского посла в Вильнюсе Алексея Исакова вызвали в МИД Литвы, в ходе встречи ему было выражено недовольство внешней политикой России. Там отметили, что Исакову представили позицию Литвы по нескольким проблемам, в числе которых ситуация на Украине и уголовное преследование Алексея Навального.