МИД Колумбии вручил послу РФ ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства

08:29
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Самолет ВВС Колумбии вылетал на сопровождение российского правительственного Ил-96 над территорией страны. Министерство иностранных дел республики вручило ноту протеста послу России в Боготе Николаю Тавдумадзе в связи с нарушением воздушного пространства, заявила глава колумбийского МИД Клаудия Блум.
"МИД от имени правительства (Колумбии – Прим. ред.) вручил официальную ноту российскому послу в Боготе, в которой выразил свой энергичный протест в связи с ситуацией с российским самолетом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Колумбии", – сказала она, передает сайт "Комсомольской правды".
По ее словам, российские самолеты уже много раз нарушали условия договоренностей о разрешении на пролет.
"Посол Тавдумадзе был информирован о важности оперативного ответа от российского правительства и о том, что оно даст гарантии того, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться", – отметила Блум.
Ранее российского посла в Вильнюсе Алексея Исакова вызвали в МИД Литвы, в ходе встречи ему было выражено недовольство внешней политикой России. Там отметили, что Исакову представили позицию Литвы по нескольким проблемам, в числе которых ситуация на Украине и уголовное преследование Алексея Навального.
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