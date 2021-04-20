Посол США отказался покинуть РФ вопреки рекомендации МИД

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Посол США в РФ Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД вернуться в Вашингтон.

Собеседники портал Axios заявили, что если в России хотят, чтобы Салливан покинул Москву, "его придется заставить".

16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану "поехать на консультации".

На Смоленской площади объяснили это тем, что послам РФ и США необходимо проанализировать ситуацию в своих столицах.

В марте глава США Джо Байден заявил, что руководство РФ должно будет заплатить за вмешательство в американские выборы.

Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей". Лавров назвал слова Байдена возмутительными.

После этого посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл на консультации в Москву.

Отмечалось, что решение о его возвращении зависит от готовности американской стороны пойти на нормализацию отношений.

Тем не менее 15 апреля США ввели новые санкции против РФ и выслали десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.