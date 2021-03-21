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Политика

13:39

Посол России прибыл в Москву из США для консультаций

политика

Фото: ТАСС/Владимир Костырев

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат прилетел в столичный аэропорт Шереметьево. Позже он покинул авиагавань без комментариев.

Ранее министерство иностранных дел РФ пригласило Антонова на консультации в связи с высказываниями президента США Джо Байдена. В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают оценить, что делать и куда двигаться в отношениях с американской стороной.

На уходящей неделе Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США и признался, что считает Путина убийцей. В ответ на это сам Путин пожелал Байдену здоровья.

Кроме того, российская сторона запросила у США возможность видеодиалога между президентами в формате прямого эфира. Джо Байден в ответ на эту инициативу заявил, что в определенный момент переговоры состоятся.

Посол России в США прибыл в Москву на консультации

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