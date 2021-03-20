Американский конгрессмен Гетц высмеял отказ Байдена пообщаться с Путиным

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Член палаты представителей США Мэтт Гетц высказался об отказе президента США Джо Байдена говорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News.

По мнению Гетца, Путин очень эффектно ответил на высказывание американского президента о нем.

"Я не думаю, что Байден победит", – заявил республиканец.

Ранее американский президент отказался отвечать на вопрос журналиста, согласен ли он принять участие в дискуссии с Путиным, которую российский лидер предложил провести в прямом эфире. Президент РФ напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от американского коллеги.

"Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран", – заявил Путин.

До этого Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США и признался, что считает Путина убийцей. В ответ на это сам Путин пожелал Байдену здоровья.