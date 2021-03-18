В МИД прокомментировали слова Байдена о Путине

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РФ много всего услышала в свой адрес от коллективного Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя МИД России Марии Захаровой.

"Я не думаю, что нам нужно измерять беспрецедентность каким-то инструментом, термометром подобных высказываний. Мы чего только уже не услышали от коллективного Запада или непосредственно от каждой страны, от политического руководства за год, за последние годы, даже за десятилетия", – объяснила Захарова.

Она отреагировала на высказывания президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Как уточнила представительница дипмиссии, Россия не будет идти на еще большее ухудшение отношений с США.

"Кто-то должен допускать недопустимые высказывания, а мы должны ухудшать и без того находящиеся в тупике двусторонние отношения?" – подчеркнула Захарова.

По ее словам, идти на поводу у подобной логики нет никакого смысла.

До этого американский президент Джозеф Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что "хорошо знает" Путина, а также согласился с тем, что считает его убийцей.

