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Политика

05:00

Рябков назвал условие возвращения российского посла в США

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Посол РФ в США Анатолий Антонов не вернется в Вашингтон в ближайшее время. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

По его словам, решение этого вопроса зависит от готовности американской стороны пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Москвой.

"Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке", – сказал Рябков.

Антонов прибыл на консультации в Москву в конце марта после громких высказываний президента США Джо Байдена.

В частности, он заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" за "вмешательство" в американские выборы.

Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей".

Посол России в США прибыл в Москву на консультации

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