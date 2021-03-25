Антонов заявил, что у России и США нет времени на ссоры

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Москве и Вашингтону нужно бороться с общими вызовами, у них нет времени на ссоры, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.
"С учетом того, что у двух великих держав, постоянных членов СБ ООН, которые несут особую ответственность за международные меры безопасности, нет времени ссориться, надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много", – цитирует Антонова ТАСС.
По словам дипломата, российская сторона неоднократно подтверждала готовность к сотрудничеству по борьбе с пандемией. Он добавил, что Москва не заинтересована в том, чтобы российско-американские отношения полностью упали в пропасть.
Антонов отметил, что высказанные на встрече в Госдуме идеи по диалогу между Россией и США учтут в дальнейшей работе. Посол принял участие в закрытом заседании комитета по международным делам Государственной думы.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил возможность холодной войны между РФ и США. Он заявил, что Россия надеется на лучшее, однако всегда готова к худшему сценарию.
На прошлой неделе Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США, и признался, что считает Путина убийцей. В ответ на это сам Путин пожелал Байдену здоровья.
Кроме того, российская сторона запросила у США возможность видеодиалога между президентами в формате прямого эфира. Джо Байден в ответ на эту инициативу заявил, что в определенный момент переговоры состоятся.
Посол России в США прибыл в Москву на консультации
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