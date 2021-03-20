В ГД прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о возможности начала новой холодной войны после заявления президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине. Об этом сообщает RT.

"Мы наблюдаем оскорбительные заявления американских элит, но, думаю, это лишь вопрос воспитания отдельных людей. Так что насчет холодной войны господин Аваков погорячился", – заявил Бальбек.

Он отметил, что использование данного термина в этой ситуации неуместно.

В нижней палате российского парламента считают, что целью заявления Авакова было показать народу, что он является "стратегом".

"Мол, он предвидит события и, если понадобится, притянет за уши какие-то разногласия между Россией и США и будет выставлять это как пример холодной войны", – подчеркнул Бальбек.

Он добавил, что Москва готова выстраивать диалог с Вашингтоном, однако ответных шагов пока не предвидится.

Ранее Аваков заявил, что подобное противостояние может негативно сказаться на Украине и привести к "горячей войне". Глава МВД признал, что страна должна быть готова к такому развитию событий.

Несколько дней назад Джо Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года и согласился с тем, что считает Путина "убийцей".

В ответ президент России пожелал Байдену здоровья, а также заявил, что Соединенным Штатам придется считаться с Россией. Кроме того, российская сторона запросила разговор между лидерами двух стран в виде публичной видеоконференции.

