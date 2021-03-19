Кремль расценит как отказ отсутствие ответа от США на предложение Путина

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В Кремле будут расценивать как отказ отсутствие внятного ответа со стороны США на открытый диалог, который предложил Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что запрос был сделан. По его словам, разговор могут провести 22 марта, а также в любое удобное для Байдена время. Однако Белый дом еще не принял решение об организации диалога.



Пресс-секретарь американской стороны Джен Псаки заявляла, что Байден 19 марта совершит рабочую поездку в штат Джорджия, поэтому его график едва ли позволит организовать в этот день разговор с Путиным.

Отвечая на вопрос, как Кремль расценивает данные заявления, Песков отметил, что они "информативные".

"Это означает, что сегодня не может состояться. Но поскольку президент Путин сказал, что или в пятницу, или в понедельник, поскольку в субботу и воскресенье Путин тоже будет не совсем в удобных условиях для организации общения с президентом США, еще остается вариант с понедельником", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее Песков сообщил, что Россия надеется на лучшее в отношениях с США, однако всегда готова к худшему сценарию. По его словам, Владимир Путин четко заявил о своем желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах всего мира.

Напомним, Путин предложил президенту США Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире, отметив, что такой формат будет интересным для россиян и американцев. Президент РФ напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от американского коллеги, поэтому на этот раз он выступил с предложением продолжить дискуссию в таком формате, чтобы избежать заочных споров.

До этого Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что хорошо знает Путина, а также согласился с тем, что считает его убийцей.

