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Политика

10:04

Аваков допустил новую холодную войну между Западом и Россией

политика за рубежом

Фото: depositphotos/denisismagilov

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал возможной новую холодную войну между странами Запада и Россией после высказываний президента США Джо Байдена. Об этом сообщает RT.

"Это может быть началом холодной войны между западной цивилизацией и Российской империей, как ее видит Путин", – заявил руководитель украинского ведомства.

Аваков подчеркнул, что подобное противостояние может негативно сказаться на Украине и привести к "горячей войне". Глава МВД признал, что страна должна быть готова к такому развитию событий.

Несколько дней назал Джо Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года и согласился с тем, что считает Путина "убийцей".

В ответ президент России пожелал Байдену здоровья, а также заявил, что Соединенным Штатам придется считаться с Россией. Кроме того, российская сторона запросила разговор между лидерами двух стран в виде публичной видеоконференции.

Политолог рассказал, каковы шансы, что Байден согласится на открытый диалог с Путиным

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