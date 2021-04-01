Лавров считает слова Байдена о Путине возмутительными и беспрецедентными

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что на риторику президента США Джо Байдена в интервью телекомпании ABC российский лидер Владимир Путин отреагировал дипломатично и вежливо.

"То, что прозвучало в интервью президента США Джо Байдена каналу ABC, – возмутительная, беспрецедентная риторика", – отметил Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

Он также упомянул противоракетный район в Европе. По его мнению, "уже не идет речи, что это против Ирана". Лавров считает, что анонсируется глобальный проект, призванный сдерживать Россию и Китай.

"Это глобальная система, призванная подкрепить претензии США на абсолютное доминирование, в том числе в военно-стратегической, ядерной сфере", – сказал он.

Министр добавил, что курс однозначно взят на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А договор о ликвидации ракет был разрушен американцами под надуманными предлогами.

Ранее Джо Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что "хорошо знает" Путина, а также согласился с тем, что считает его "убийцей".

В ответ российский президент пожелал Байдену здоровья, а также заявил, что Соединенным Штатам придется считаться с Россией.