Лавров считает слова Байдена о Путине возмутительными и беспрецедентными

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что на риторику президента США Джо Байдена в интервью телекомпании ABC российский лидер Владимир Путин отреагировал дипломатично и вежливо.
"То, что прозвучало в интервью президента США Джо Байдена каналу ABC, – возмутительная, беспрецедентная риторика", – отметил Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.
Он также упомянул противоракетный район в Европе. По его мнению, "уже не идет речи, что это против Ирана". Лавров считает, что анонсируется глобальный проект, призванный сдерживать Россию и Китай.
"Это глобальная система, призванная подкрепить претензии США на абсолютное доминирование, в том числе в военно-стратегической, ядерной сфере", – сказал он.
Министр добавил, что курс однозначно взят на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А договор о ликвидации ракет был разрушен американцами под надуманными предлогами.
Ранее Джо Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что "хорошо знает" Путина, а также согласился с тем, что считает его "убийцей".
В ответ российский президент пожелал Байдену здоровья, а также заявил, что Соединенным Штатам придется считаться с Россией.
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