Новости мира: хулиганы устроили погромы во французском городе

Беспорядки вспыхнули во французском городе Рийе-ла-Пап недалеко от Лиона. Десятки людей вышли на улицы и чуть не разгромили центр города. Они сожгли два автобуса, 13 автомобилей, разбили несколько остановок. Пятеро хулиганов задержаны. Все они несовершеннолетние. Предположительно, беспорядки стали продолжением погромов в Лионе и его пригородах, которые вспыхнули в четверг из-за гибели подростка на скутере. Местные жители считают, что его намеренно сбили полицейские.

Стало известно об убийстве одного человека на месте гибели Флойда в Миннеаполисе. Хотя заседание по его делу начнется только в понедельник. Власти штата потратят около 1 миллиона долларов на установку баррикад и заграждений у полицейских участков. Такая подготовка связана с тем, что в прошлом году протестующие сожгли участок, где работал бывший офицер Дерек Шовин. Напомним, с конца мая прошлого года в США гремели беспорядки и протесты против полицейского насилия и расизма. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда, в убийстве которого обвиняют Шовина.

Жители Афин вышли на акцию в поддержку террориста. Полиции пришлось разгонять их водометами и слезоточивым газом. Демонстранты требуют улучшить условия содержания преступника. Они боятся, что мужчина может умереть. Еще в январе террориста перевели из одной тюрьмы в другую. В знак протеста он объявил в камере голодовку, чем и вызвал беспокойство сотен своих сторонников. Куфонтинас отбывает 11 пожизненных сроков за убийства 13 греческих бизнесменов, дипломатов и военных и взрывы бомб в 2003 году.

В Ереване оппозиция устроила шествие против премьера Никола Пашиняна. Они собрались в самом центре, на Проспекте Баграмяна, прошли мимо МИДа. Проскандировав под окнами здания лозунги, они двинулись дальше – на площадь Республики – и замкнули круг. Протестующих во время акции сопровождала полиция. Всего в шествии приняли участие около 2 тысяч человек.

В Канаде в провинции Британская Колумбия рухнул вертолет. Аварию заметили местные жители. По словам очевидцев, машину начало крутить в воздухе и она упала на скалу, в нескольких метрах от обрыва. Свидетели побежали к месту происшествия, уже и не надеясь увидеть выживших. Каково было их удивление, когда возле разбитого вертолета они увидели пилота и пассажира, которые ходили вокруг аппарата и осматривали повреждения.

В Польше разбился автобус, перевозивший десятки украинских граждан. 6 человек погибли и больше 40 получили ранения. Авария произошла недалеко от границы с Украиной. Автобус съехал в кювет.

А в Италии не утихает вулкан Этна. Произошло уже десятое извержение за неделю. От вершины горы поднимается белый столб дыма и пепла. Гигантское облако затянуло небо. Пришлось даже отменить полеты над ближайшими населенными пунктами.

А у берегов Пунта-Каны в Доминиканской республике тем временем спасают китенка. Трехметровый малыш застрял на мелководье. Долгое время он находился почти без воды. Животное совсем обессилило. Спасатели успели как раз вовремя. Они взяли у него анализы крови, сделали уколы и покормили. После такого медицинского ухода малыша снова отправили в океан. Для этого его погрузили в гигантскую сетку и вывезли подальше за риф.