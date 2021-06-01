Авария с шестью машинами произошла на МКАД

Фото: телеграм-канал "НаМКАДе в пробке МСК"

Шесть автомобилей столкнулись на МКАД. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что авария случилась в районе 1-го километра автодороги на востоке Москвы.

"Один человек пострадал", – рассказал источник.

О состоянии пострадавшего информации пока нет. Источник отметил, что одна из машины после столкновения перевернулась.

В результате аварии перекрыто две полосы движения. На месте происшествия находятся экстренные службы.

Ранее три грузовых и один легковой автомобили столкнулись на 68-м километре МКАД. Из-за аварии пришлось перекрыть три полосы движения, однако в ДТП никто не пострадал.