В Москве арестован подозреваемый в финансировании запрещенной группировки ИГ

Фото: СК РФ

В Москве арестовали основателя крупнейшего в России мусульманского издательского дома "Умма" Асламбека Эжаева, подозреваемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" на 34 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СК.

Причастность Эжаева к этой деятельности установили следователи во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, МВД, ФСИН России и Росфинмониторинга. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Организация финансирования террористической деятельности".

По версии следствия, с 2012 года Эжаев неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал деньги, предназначавшиеся для финансирования ИГ. В дальнейшем он перевел более 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности.

"Умма" – крупнейшее в РФ мусульманское издательство, а часть издаваемой им литературы, запрещенной министерством юстиции РФ, носит ваххабитский толк, экстремистский характер и пропагандирует идею всемирного халифата.

По месту проживания одного из близких родственников Эжаева обнаружили лабораторию по производству, предположительно, наркотических веществ растительного происхождения для сбыта третьим лицам.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Адыгее сторонника запрещенной в России организации "Исламское государство" за подготовку теракта. Как уточняется, в доме задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы, флаг ИГ, а также карту Майкопа, поддельные миграционные документы.