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Происшествия

18:29

В Москве сотрудники ДПС задержали блогера-гонщика и передали его военкомату

происшествия

Фото: Агентство "Москва"

В Москве сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль с блогером Гошей Ерохиным, который известен участием в уличных гонках, и передали его военкомату как уклоняющегося от службы в армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"За рулем блогер не был, он сидел на пассажирском сиденье, и на него не составлялись сотрудниками полиции административные материалы. Он числится как уклонист, его передали сотрудникам военкомата", – рассказал источник.

Он уточнил, что остановленный автомобиль Ерохину не принадлежит.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт остановки автомобиля в связи с выявленным нарушением правил тонировки, однако не стали раскрывать личность водителя. Также полицейские не уточнили, находился ли в салоне кто-то еще.

"На территории Северо-Восточного округа на водителя иномарки составлен административный материал, в том числе за нарушение правил тонировки", – пояснили в главке.

При этом на странице Ерохина в Instagram опубликованы видео с опасной ездой на столичных улицах, а также дрифтом и гонками.

Ранее Следственный комитет начал проверку после видео, на котором мужчину прикрепили скотчем к вертолету, а потом подняли в воздух. В Сеть это выложил блогер Михаил Литвин. Обычно он предлагает разные безумные задания своим подписчикам, а те за денежное вознаграждение их выполняют.

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